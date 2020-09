Cyberpunk 2077 sera plus court que The Witcher 3 par rapport à la campagne principale. Selon Patrick, l’équipe de développement a constaté que moins de personnes terminaient le scénario principal de The Witcher 3. En conséquence, ils ont choisi de faire une campagne principale plus courte tout en fournissant toujours une tonne de contenu supplémentaire à apprécier en parallèle. Nous ne savons pas exactement combien de temps dure la campagne principale Cyberpunk 2077.