Personne ne devrait être déçu. Les versions PS5 de ces jeux sont développées à partir de zéro pour tirer parti des fonctionnalités de la console.

Nous avons un programme permettant aux joueurs PS4 de mettre à jour leur version afin d'obtenir l'édition PS5 gratuitement. L'objectif est de laisser le choix aux gens. Je suis vraiment satisfait de ce que nous proposons.

À la suite d'une interview avec, le CEO Jim Ryan s'est exprimé sur le sujet et se veut rassurant pour le coup. Selon le Président,En d'autres termes, un jeu PS5 sera amputé pour tourner sur PS4. L'aventure sera donc la même, mais certaines fonctionnalités et les graphismes seront différents.Le but est de contenter aussi les joueurs qui ne désirent pas passer le cap de la next-gen. Comme nous le savons, il sera possible de basculer d'une version à une autre quand vous franchirez le pas de l'achat d'une PS5.