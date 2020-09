Depuis le mois de juin, PlayStation a adapté ses vitrines PS5 aux jeux de la première année. Tous les nouveaux jeux majeurs présentés, y compris God of War Ragnarok (exclusivité PS5), Final Fantasy XVI (exclusivité PS5 Console) et Hogwarts Legends (Multiplat) sont des titres 2021.

posted the 09/17/2020 at 08:12 AM by jenicris