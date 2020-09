Ryan a déclaré qu'il s'attendait à ce que la durée de vie de la PlayStation 4 atteigne quatre ans, ce qui est logique compte tenu de la grande base d'installation de la console. La PlayStation 2 avait une durée de vie d'environ 13 ans, et les développeurs ont continué à la supporter plusieurs années après que la PlayStation 3 ait approché son âge moyen.A la désinformation et les famoso 4 ans de cross gen.Ça c'est bien différent de ce que j'ai lu dans l'autre article plus bas. Il n'a jamais rien dit de tel dans le WP.De plus a chaque début de gen, Sony ce genre de choses.