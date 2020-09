L'exercice pas évident de la soirée : lister les jeux "majeurs" sortant sur Nintendo Switch en 2021...Overwatch 2Bayonetta 3Persona 5 Scramble The Phantom StrikersMetroid Prime 4Eiyuden ChronicleAtelier Ryza 2 - Lost and LegendsTrails of Cold Steel 4 - Legends ot HeroesThe Legend of Zelda - Breath of The Wild 2Ys IX Monstrum NoxShin Megami Tensein VSuper Mario 3D WorldLittle Nightmare 2No More Heroes IIIFallent Legion RevenantsApex LegendsRe:Zero - The Prophecy of the ThroneLego Star Wars : La Saga SkywalkerTormented SoulsRoller ChampionsHemmm... Je n'ai rien oublié ? J'espère que Bayonetta 3 va vraiment se concrétiser là, mais si cette année est aussi accompagné du nouveau Zelda et de Metroid Prime 4, on dira qu'elle aura été rondement menée