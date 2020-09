Vidéo hyper intéressante sur le lore de cette superbe saga qu'est hack( l'ancêtre de SAO)Elle fais partit des nombreuses saga dont j'étais fan qui sont décédé ( Sonic et Pokémon compris ). Bref, Ça m'a rendu tout nostalgique de voir cette vidéo alors je vous la partage. Peut être que ça poussera des gens à s'essayer à la série ou voir les anime ou films. Pour infos une collection de la trilogy GU est sortit sur PS4.

posted the 09/08/2020 at 07:09 PM by rbz