En attendant l’officialisation desprévue pour le 1er septembre prochain, les spécifications officiellesdesont fuité sur la toile.C'est le sitequi confirme toutes ces informations une fois de plus en annonçant que cesprochaines puces seront gravées en 7 nm et accompagnées de mémoire vidéodu moinspour la RTX 3080 et 3090, avec support du PCI Express 4.0 cette fois ci.Laembarquera bien 24 GB de mémoire qui disposerait d'un bus mémoire 384 bitsavec une bande passante de 936 Go/s.La, ça sera 10 GB de mémoire vidéo en GDDR6X, en 320 bits avecune bande passante de 760 Go/s.Notons que les cartes customs semblent accompagnées d'un double connecteurs d'alimentation de 8 brochesau lieu du fameux 12 broches qui semble réservé aux cartesPour laen revanche ça sera de la GDDR6 simple. apparemment 8 GB en 256 bits avecune bande passante de 512 Go/s. Plus qu'à attendre mardi prochain pour connaître les tarifs.