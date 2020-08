Et je dois dire que malgré son age, la qualité de fabrication est surprenante ! C'est même overkill je trouve, je pense qu'un Stick Trustmaster (avec la petite molette pour les moteurs) est suffisant pour un usage occasionnel, car il faut avoir pas mal de place pour jouer dans de bonnes conditions avec ce Saitek x52!:En tous cas, si vous trouvez ce Joystick d'occasion, sachez qu'il est parfaitement compatible avec le jeu ! Assurez vous simplement de le brancher, la première fois, uniquement "DANS" le jeu ! Pas besoin de pilote, rien, avec Windows 10 et Flight Simulator, c'est directement pris en charge

posted the 08/24/2020 at 07:49 PM by suzukube