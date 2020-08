nouvelle catégorie

La rumeur d'une nouvelle version de la Nintendo Switch court depuis de nombreux mois, au point de devenir un véritable serpent de mer. Après une petite hibernation, cette possible Switch "Pro" refait parler d'elle depuis Taïwan.



En effet, un journal économique local, l'Economic Daily News, indique qu'une nouvelle version de la Nintendo Switch entrera en production plus tard cette année, avec une sortie qui serait prévue au cours du premier trimestre 2021. L'article en question évoque des sources située au coeur des chaînes de production, lesquelles indiquent que ce modèle permettrait une meilleure interactivité, et qu'il disposerait d'une meilleure qualité d'affichage.



Le gamepass ! On veux le gamepass sur souitche !