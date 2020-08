Bon, en vrai, je n'ai pas la solution. Les récents rebondissement de Microsoft sur la Xbox Series X et la sortie de Flight Simulator m'ont donné à nouveau envie d'investir sur un PC. Et un fixe cette fois-ci.Je suis très attiré par le MSI Trident 3 :La configuration proposée actuellement (la vidéo date d'il y a 3 ans) est :- Intel core i7 9400F- GTX 1660 Super 6go DDR5- SSD NVME 512Go- 16 Go de ramLe bémol, le prix (1449€ en Martinique), l'avantage : paiement en plusieurs sans frais, acheté sur l'île et garantie gérée sur place : https://www.microforce.biz/martinique/msi-unite-centrale-trident-3-9si-619eu-i7-9700f-8-go-512-go-ssd.html | Il est vendu 1399€ en métropole, j'ai vérifié! Y'a une version Artic blanc avec un disque 1To en plus à 1399€ également, c'est assez space O_o !MAIS ! J'entends souvent : Monte toi ton PC toi même ça te coutera bien moins cher ! Et avoir un PC qui explose une Xbox Series X, ça te coutera quoi... 800€ ?J'aimerais bien avoir des exemple concret et que je puisse commander, car j'ai un peu du mal...Me suis fait une config similaire sur LDLC, sans prendre des composant trop de merde (MSI etc...), et je suis à 1453€... Sans le montage et sans le Windows 10. Ah oui, quand même ! En plus, j'avoue que le boitier ne me plait pas du tout, j'adore les formes de "console" ou les PC portables, maintenant, si ça permet d'économiser, why not.Et ça me semble vraiment loin d'exploser une Series X, c'est juste que je cherche un truc qui fasse tourner Flight Simulator en 1080p à 30 fps en streamant (j'adore faire ça, c'est ma découverte de la semaine), mais le tarif, faut investir quoi...Enfin bref, voilà :-) ! C'est ma reflexion du jour...