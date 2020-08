Je me suis monté un PC moyenne gamme mais je joue a tout les jeux en ultra 60 fps/1080p (pas d'écran 4K) facilement sans contrainte.

Et je me demandais si pour la prochaine génération un PC a lui seul suffit? Car tout les jeux sortent sur PC maintenant même les jeux d'éditeur Jap..



Et si exclu intéressant me prendre une PS5 slim/pro à l'avenir ou investir dans la prochaine carte graphique.