Jeux Video

Attention, c'est de la haute spéculation mais il y aurait une certaine logique derrière cela, au point que le thread rumeur sur resetera n'a pas été lock.Dans les grandes lignes :- Jeff Grubb a récemment indiqué que Microsoft comptait faire une grosse annonce concernant le service Game Pass pour donner un argument supplémentaire à l'abonnement.- Ce même Jeff Grubb a ensuite indiqué en indice (au dessus) : "i'm ready to play".- Certains ont essayé de comprendre l'indice en question et ont spéculé que ça pourrait être un ""im rdy to."- EA a dans la foulée annoncé que son service EA Access/Origina Access était renommé EA Play.- Peu de temps après la rumeur initiale de Jeff Grubb, c'est ZhugeEx qui a sous-entendu que la solution pour EA de pousser son offre, c'est de directement l'intégrer à d'autres services à abonnement.Conclusion : Et si l'annonce Game Pass en question était une intégration du service EA Play, donc offrant accès au catalogue EA. C'est de l'ordre du possible car de base, le service ne vaut pas grand chose (25-30 balles par an).Et attention, à ne pas confondre avec le service EA Play Pro bien plus cher mais donnant accès en Day One aux derniers jeux EA.Bref pincettes mais encore une fois, rien d'impossible.Ce n'est pas comme si des fusions de services à abonnement étaient quelque chose d'inédit.