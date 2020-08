L'analyste italien Roberto Serrano revient avec une nouvelle prédiction. Après avoir annoncé la tenue d'un nouveau PlayStation State of Play pour le 6 août (événement qui a eu lieu), tout en ayant quand même dit par la suite que les plans pouvaient changer à cause de la présentation d'un nouveau produit de Sony Music (WH-1000XM4, la référence des casques sans fil à réduction de bruit), il assure désormais qu'une conférence aussi ambitieuse que celle de juin dernier aura lieu le 20 août prochain. Cependant, il n'est pas impossible qu'il se soit basé sur les informations de Bloomberg pour "prédire" ce nouvel événement.Au rayon des insiders du dimanche, on retrouve également Foxy Games UK qui annonce que Sony aurait déboursé la folle somme de 750 millions de dollars pour s'offrir une exclusivité de poids pour la PS5. A noter qu'il avait récemment déclaré que Sony s'était offert un studio important, dont on a toujours pas vu la couleur.... Bref, les pincettes sont encore et toujours de rigueur avec ces bonhommes là.