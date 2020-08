Atelier Ryza 2 sortira le 2 Decembre au Japon et le 21 Janvier sur PC.De nouveaux persos ont aussi été devoilés. Tao Mongarten deja present dans le premier opus, ainsi que Serri Glose, une Oren comme Lila Decyrus

posted the 08/06/2020 at 09:44 PM by guiguif