Contrairement à ce qu'assurait Roberto Serrano, Sony ne tiendra pas un PlayStation State of Play le 6 août prochain puisque la société japonaise a prévue de faire une annonce liée à sa filiale spécialisée dans la musique le même jour. Au vu de la communication, il devrait s'agir d'un nouveau casque audio ("Quelque chose d'excitant vient à votre rencontre", "Listen with Sony", "Music Lovers 2020").En guise de damage control, Roberto Serrano utilise la fameuse carte du changement de date.

Sony devrait reporter l'événement PlayStation State Of Play une semaine plus tard (08.13.2020) afin de ne pas impliquer l'annonce de Sony Music prévue pour le 6 août 2020. Pour être clair : le changement de date n'est pas encore officiel, veuillez patienter.

posted the 07/30/2020 at 01:16 PM