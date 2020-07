Je suis tombé sur le trailer de la campagne, paru après le showcase et quand on y regarde de plus près, on constate clairement que le build est différent de celui présenté par la démo, à la limite je me demande pourquoi ils n'ont pas directement présenté celui là, même si c'est court, il y a des extraits de gameplay bien présents et surtout graphiquement pas contestable...





youtube