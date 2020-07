Vous vous souvenez quand j'ai acheté la mauvaise version du DLC Pokémon Epee et bouclier ?Bah la vidéo a fait 10K vues (bah oui, j'savais bien que j'allais pas être le seul) et... Bah Nintendo a répondu favorablement à ma requête que j'avais envoyé le jour ou j'avais fais la vidéo :Mon DLC de EPEE a été remplacé aujourd'hui par un DLC Bouclier! (il n'a pas été remboursé, mais remplacé)Je précise que dans ma demande, je n'ai pas mentionné ma vidéo, et que j'ai utilisé mon email perso et non professionnelle (cela dit, j'pense que tout le monde sait que mon pseudo c'est SuzuKube lol).Bon, le truc "marrant", c'est que ca fait des mois que je m'étais résigné, et je m'étais dis : Bah fuck, j'achète la version démat de Pokémon Epée et j'vais vendre ma version physique bouclier et basta.Bah wala, mauvais Karma.Enfin bref, c'était juste pour vous dire : bah Nintendo a bien la possibilité de rembourser un DLC, de le révoquer, ou de changer la version... Les histoires d'achat définitif, c'est pas du tout une contrainte technique. J'ferais une petite vidéo là dessus ^^ !MAJ ma nouvelle vidéo à ce propos du coup :