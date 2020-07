Playstation Japon a partagé sur twitter que Ghost of Tsushima avait dépassé ses prévisions de ventes au Japon et que le jeu rencontrait donc des problèmes de stock (c'est aussi le cas aux US) qui laisse donc présager de bonnes ventes pour cette nouvelle licence.Si on se fie à Gamstat qui reste une estimation, Ghost of Tsushima pourrait battre le record de Horizon Zero Dawn comme étant la nouvelle licence à se vendre le plus rapidement parmi les jeux Sony.