Que ça tombe demain ou un autre jour, peu importe. Voici mes prédictions pour le prochain Nintendo Direct qui devrait pas tarder à être annoncé. Je vais essayer de faire "réaliste" et pas faire le believe total.



Perso, je verrai bien :



- Pikmin 3 Deluxe regroupant tout les DLC avec une sortie pour août



- La compilation Mario annoncé regroupant 64/Sunshine/Galaxy 1 et 3D World Deluxe avec des nouveaux niveaux. sortie en novembre



- Un trailer de Zelda BOTW 2 avec une sortie l'année prochaine



- Nouveau Metroid 2D pour une sortie en fin d'année



- La vague indé avec une probable date pour Hollow Knight Sillksong



- Donkey Kong fait son retour, mais pas par Rétro Studio, sortie l'année prochaine pour un jeu encore une fois 2D



Voilà, ça paraît pas trop délirant. Vous en pensez quoi ? Et vous, vos prédictions ?