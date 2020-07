Pour ma part je l'attend beaucoup, déjà parce qu'on n'a pas grand chose niveau gros jeux Nintendo a se mettre sous la dent et j'ai toujours adoré la série, même Sticker Star qui est très décrié. Le style graphique est unique a mes yeux et ça change beaucoup des éternels Mario plateforme ou kart.Bien évidemment le meilleur reste la Porte Millénaire a mon avis, mais celui ci devrait selon plusieurs previews revenir aux sources, je suis impatient de voir ça !En espérant que la durée de vie soit au rendez vous (minimum 20-25h)

Who likes this ?

posted the 07/13/2020 at 06:36 PM by starlight