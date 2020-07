The Board announces that on 10 July 2020 (before trading hours), Mr. Yuk and the Company entered into an exclusivity agreement (the “Privatization Exclusivity Agreement”) with Tencent Mobility Limited (the “Potential Acquiror”), a wholly-owned subsidiary of Tencent Holdings Limited, a company whose shares are listed on the Stock Exchange (stock code: 700), regarding a possible acquisition and privatization of the Company (the “Possible Privatization”).

J'en suis ravis. Faut surtout pas qu'un constructeur comme Sony rachète un éditeur.Maintenant j'espère que la branche jeu vidéo de la Warner sera racheter par un éditeur comme Take 2 et que Microsoft l'aura également dans l'os comme Sony.