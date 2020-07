[ ! ]Concernant la version switch, il faut savoir qu'elle souffre de légers problèmes de performance en ville( c'était visible sur le dernier trailer de cette version , qui était très en dessous de la fluidité originale. Ils ont du galérer comme beaucoup trop de dev avec cette machine... Concernant la version ps4, elle a l'air de tourner nickel.

tout simplement le jeu indé que j'attendais le plus, depuis des années( avec silksong récemment).Une petite perle action rpg au feeling retro qui blast dans tout les sens et pourtant tellement méconnu.( le jeu n'a même pas de fiche ici)Pour infos le jeu sera disponible sur PS4,SWITCH et XBOX dès demain. Voici quelques reviews qui montre que les dev ont fait du super taff durant toutes ces années. God is a Geek 10/10 Playstation Universe 9.5/10 Metro Uk 9/10 Poorplayer 4/5 SwitchUp 8.7/10 Nintendoworldreport 8/10Push square 8/10Handsome Phantom 8/10