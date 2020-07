Bah c’est pas compliqué, balancer un Trailer de cet acabit qui te Hype comme un malade, sur la gen passée, c’est un des jeux que j’ai le plus attendu suite à son annonce, un fer de lance, un porte étendard qui justifie à lui seul l’achat de la nouvelle machine, Halo Infinite va t’il réussir à créer cet engouement? Ou alors une nouvelle licence sortie de nulle part, l’Event de Juillet va être décisif me concernant, ils sont censés balancer les cartouches et prouver qu’ils sont prêt pour la Nextgen, je suis pas forcément hyper enthousiaste mais sait-on jamais, je suis impatient de voir une démo de Halo Infinite, et qu’il fasse table rase des 2 volets précédents en rebootant la formule, bref Wait & SeeIl est temps que Phil "good" Spencer sorte son gros chibre de Texan, vous y croyez vous?PS Martin O’Donnell tu nous manques