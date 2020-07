Attendu pour le 14 juillet prochain sur PC, Death Stranding nous en dit un peu plus sur cette version. Le titre

de Kojima Productions profitera de plusieures fonctionnalités propres à cette plateforme, avec la prise en

charge de la technologie DLSS 2.0 de Nvidia en plus de la résolution 4K native mais aussi un framerate

allant jusqu’à 240 images par seconde sans oublier le support des écrans ultra-wide en 21/9.







Les options graphiques PC

Screens PC 4K



























Les Configurations PC







Aspect ratio : 16/9 & 21/9Frame rate : 30fps to 240fpsModel detail : (Low, Medium, Default, Very high)Memory for streaming : (Low, Default, Very high)Shadow resolution : (Low, Medium, Very high)Ambient occlusion : On/OffScreen space reflections : On/OffNvidia DLSS : Off, Performance, QualityAMD FidelityFX CAS & Upsampling : On/OffAnti-aliasing : Off, FXAA, TAADepth of field : On/OffMotion blur : On/Off