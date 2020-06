Télé & Cinéma







Jared Harris dans le rôle d'Hari Seldon

Lee Pace dans le rôle de frère Day

Lou Llobell dans le rôle de Gaal

Leah Harvey dans le rôle de Salvor

Laura Birn dans le rôle de Demerzel

Terrence Manndans le rôle de frère Dusk

Cassian Bilton dans le rôle de frère Dawn

Foundation mettra en vedette les acteurs suivant.

David S. Goyer

L'avenir commence en 2021 ou 2021 prenez vos agendas donc.est une chronique qui relate les grandes crises auxquelles la petite planète Terminus devra faire face au fil des siècles, et des grandes figures qui marqueront son histoire dans l'ascension de la Fondation vers le destin que lui a dessiné Hari Seldon : devenir le berceau d'où naîtra le Nouvel Empire.Foundation est produit par Robyn Asimov, David S. Goyer, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg et Marcy Ross. La série est produite pour Apple parComme vous pouvez le voir il y a quelques têtes connus même parmi les membres de la production avecet d'autres moins connus,marque un grand coup avec l'adaptation d'une série de roman qui n'est pas facile à prendre en mains et à comprendre (moi le premier) en espérant une bonne adaptation et une bonne série.