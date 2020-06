“I think this design and the nature of the attacks themselves left a lasting impression on the audience. On top of that, it seems like he’s considered a strong playable character with good performance, so I’m happy about that too.”

“From the point of view of giving Monolith Soft more variety, I would like to do a smaller-scale project if the opportunity arose. But right now, I think we should focus on increasing the value of the brand that we have created with the Xenoblade Chronicles saga. Of course, if we manage to organize ourselves in a way that allows us to do so, I would also like to give a small-scale project a chance.”

Avec un célèbre opus désormais premier d'une série aussi ambitieux pour sa plateforme d'origine qu'était la Wii, nul doute Xenoblade a su s'imposer comme la nouvelle licence majeure de Monolith Software sous la bannière de Nintendo. Et pourtant, outre leur collaborations avec Bandai-Namco et leur sous-traitance chez Nintendo EPD, les débuts étaient difficile car le studio sortait d'un Soma Bringer sur DS resté au Japon donc totalement méconnu du reste du monde et d'un Disaster: Day of Crisis annoncé pour les premières années de la Wii avant de ne plus être localisé par Nintendo of America.Le premier Xenoblade aurait du aussi rater le coche de l'Amérique mais c'était sans compter la passion des fans qui ont convaincu NoA et du travail de Nintendo of Europe qui s'est chargé de localiser le jeu chez nous avant tout. Aujourd'hui, Xenoblade est désormais une franchise majeure de Nintendo, mais il y a encore du travail pour la mettre au même niveau médiatique que les autres licences Nintendo.Avec la sortie de Xenoblade: Definitive Editoon, Nintendo et les développeurs du studio Monolith Software ce sont exprimé sur plusieurs sujets.Nintendo considère que l'inclusion de Shulk dans Super Smash Bros est importante, qui à la manière des personnages de Fire Emblem et MOTHER permet à davantage de gens de s'intéresser au personnage et à son jeu d'origine. Le producteur de Xenoblade DE, Shigekazu Yamada, rajoute également le moveset de Shulk est aussi une des clefs de son intérêt :Ensuite, concernant le développement de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, on apprend quelques subtilités comme par exemple le fait que l'Epaule de Bionis était à l'origine une map test pour ainsi tester plusieurs fonctions du jeu (dont certain se sont retrouvé dans Xenoblade 2), et que l'épilogue est vraiment adressé aux fans de Melia, pour toutes les raisons qui lui arrivent dans l'histoire principale.Ce jeu a été essentiellement développer pour les personnes qui ont joué à Xenoblade 2 ainsi que ceux qui ont découvert la série via Super Smash Bros, et qui dans l'ensemble n'ont pas pu jouer à l'original. Parmi les développeurs, certains sont là depuis le développement de l'opus original et l'envie de l'équipe était de pouvoir faire jouer ce jeu au plus de personnes possible.Enfin on apprend de Tetsuya Takahashi le créateur de la série que le studio aimerait poursuivre le développement de la série Xenoblade mais également créer un tout nouveau jeu financièrement moins ambitieux pour ainsi avoir plus de diversité dans leur catalogue. Mais pour l'instant Xenoblade reste visiblement leur priorité :