Un brevet récemment publié sur l'OMPI plonge plus profondément dans la conception en forme de V du devkit de la PlayStation 5.Le brevet a été publié aujourd'hui, mais il a été déposé en novembre 2019. Il s'agit du kit de développement et non de la conception finale de la PS5 (rappelez-vous, les kits de développement sont faits pour être empilés).C'est assez technique et de longue haleine, mais il y a des choses notables.- Apparemment, il a une conception de chambre à vapeur- 6 ventilateurs, 3 à chaque extrémité- Dissipateur thermique massif sur le côté gauche, alimentation sur le côté droit- tonnes de ventilation