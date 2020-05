Alors que tous les yeux sont rivés sur la Xbox Series X, qui se dévoile un peu plus chaque mois, et la PlayStation 5, qui devrait avoir droit à une nouvelle présentation début juin, un invité de dernière minute, SEGA, pourrait venir « agiter l’industrie du jeu vidéo. » C’est en tous cas ce qu’affirme Zenji Nishikawa, journaliste japonais du magazine hebdomadaire Famitsu, qui annoncera lui-même ce « scoop révolutionnaire » le 4 juin prochain.

Une annonce du même niveau que celle de la PS5



Dans une vidéo diffusée en direct sur Youtube, le journaliste a déclaré ceci : « Ma chronique dans le numéro de Famitsu de la semaine prochaine est folle. J’ai un gros scoop. L’année dernière, Wired a eu l’exclusivité de la présentation de la PlayStation 5. C’est ce même niveau de scoop. J’ai interviewé le personnel exécutif et technique d’une certaine entreprise, et c’est vraiment révolutionnaire… vraiment, c’est une révolution ! »



En attendant de savoir exactement en quoi consiste cette annonce, l’employé de Famitsu a précisé que son scoop ne concernait pas une hypothétique Dreamcast 2. Allez, courage, plus que huit jours avant de connaitre le fin mot de l’histoire.Source :

