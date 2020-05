Big Spoil pour ceux qui n'ont pas fais le jeu forcément, je vais passer en revue tout les Pays de Super Mario Odyssey et en faire un classement. Donc forcément je vais spoiler absolument tout les mondes donc pour ceux qui souhaitent découvrir le jeu, fuyez pauvre fous !!!



Le classement était pas évident à faire car il ya quand même pas mal de monde dans SMO. Mes critères se passent sur 5 facteurs et donc note /10 pour un total de 60 sur un monde. A savoir :



- Direction Artistique/Graphismes

- Taille du monde

- PNJ car c'est important aussi, ils participent à l'immersion dans un monde.

- Difficulté

- Fun (Si je me suis amusé dans ce monde ou pas)

Musique/Ambiance. Exemple, un monde peut ne pas avoir de musique mais une superbe ambiance.



Voilà pour les critères, sur ce c'est partit !



Les mondes/pays sont :



- Pays des Chapeaux

- Pays des Chutes

- Pays des Sables

- Pays du Lac

- Pays de la Forêt

- Pays des Nuages

- Pays Perdu

- Pays des Grattes-Ciel

- Pays des Neiges

- Pays de la Mer

- Pays de la Cuisine

- Pays des Ruines

- Pays de Bowser

- Pays de la Lune

- Château de Peach

- Côté Obscur



Un total de 16 donc :



(le côté très Obscur ne compte pas selon moi car c'est plus un level final qu'un vrai monde je le considère donc pas comme un Pays.)



16) Pays des Nuages :



- DA/Graphismes : 8/10 (C'est très beau, avec l'espèce de cercle et les couleurs sont bien choisis.

- Taille du monde : 1/10 (minuscule...)

- PNJ : 0/10 (aucun PNJ dans ce monde)

- Difficulté : 2/10 (Très facile, les lunes sont super simples à avoir)

- Fun : 3/10 ( Les lunes sont super simple à avoir, ce monde manque cruellement de challenge et de fun...)

- Ambiance/Musique : 6/10 Pas de musique mais une ambiance très reposante, on se sent vraiment la tête dans les nuages)



Total : 20/60



Conclusion : Le pire monde du jeu selon moi, minuscule, aucun challenge malgré une DA très joli.







15) Côté Obscur :



- DA/Graphismes : 5/10 (C'est vraiment sans plus)

- Taille du monde : 2/10 ( C'est minuscule...)

- PNJ : 2/10 (Les lapins lunaires c'est bof )

- Difficulté : 7/10 (Se farcir tout les Broodals vous donnera du fil à retordre, certaines lunes sont également pas évidente à obtenir)

- Fun : 5/10 ( Ça passe...)

- Ambiance/Musique : 3/10 (Je m'en souviens plus trop, c'est que ça a pas dû me marquer x)



Total : 24/60



Conclusion : Le deuxième pire Pays selon moi, reste l'affrontement avec les Broodals qui peut s'avérer sympa et retors, certains niveaux bonus aussi.







14) Pays des Ruines :



- DA/Graphismes : 8/10 (Très joli, avec cette ambiance Dark Souls, ça fait un peu chelou dans Mario c'est vrai mais ça reste réussi)

- Taille du monde : 2/10 ( Tout petit...)

- Difficulté : 4/10 ( Je me souviens pas avoir bloqué sur les lunes de ce monde...)

PNJ : 0/10 : (y'en a aucun, le dragon est super bien fait mais c'est un boss et pas un PNJ)

- Fun : 3/10 ( On fait vite le tour, ya rien à faire quasiment)

- Ambiance/Musique : 8/10 (Pas de musique mais une ambiance vraiment oppressante et qui marche assez bien ! )



Total : 25/60



Conclusion : Allez, c'est le dernier foutage de gueule avant les "vrais monde". Dommage car l'ambiance et la DA était top ! )







13) Pays de la Lune :



- DA/Graphismes : 9/10 (c'est super joli, on se croit vraiment sûr la lune, et la Planète derrière et de toute beauté !

- Taille du monde : 4/10 (C'est très petit)

- Difficulté : 5/10 ( Mise à part le passage avec la lave, ce n'est pas un monde très difficile)

- PNJ : 0/10 ( Rien, pas de PNJ dans ce monde)

- Fun : 6/10 ( C'est assez cool les saut avec la gravité ! Et certains niveaux sont cool également.

- Ambiance/Musique : 7/10 ( C'est réussi a ce niveau, on se sent vraiment sur la lune, et la musique dans le passage de lave et sympa ! )



Total : 31/60



Conclusion : Le Pays de la Lune est sans plus, mais a au moins le mérite de proposer une gravité plutôt fun, et le level de lave est cool aussi. Maintenant, ça reste bien trop petit et vite torcher pour prétendre être plus haut dans le classement...)







12) Pays Perdu :



- DA/Graphismes : 6/10 (C'est pas moche mais ça plaira pas à tout le monde c'est certain... On dirait un niveau à la DK un peu.

- Taille du monde : 4/10 (C'est assez petit, dommage...

- PNJ : 3/10 : (L'oiseau Klepto est sympa mais bon...)

- Difficulté : 7/10 ( Certaines lunes sont vraiment pas évidente, et on tombe souvent dans la mare de poison...)

- Fun : 6/10 (La transformation en chenille qui s'allonge est vraiment cool, et le niveau est sympa à parcourir)

- Ambiance/Musique : 6/10 (La musique est sympa mais un peu répétitive et vite saoulante à force...



Total : 32/60



Conclusion : Un monde plutôt correct et que j'ai pris plaisir à parcourir. La DA reste assez bizarre mais on s'y fait, la musique est sympa mais vite relou quand même.







11) Pays de la Cuisine :



- DA/Graphismes : 5/10 (Question de goût mais perso j'aime pas trop avec tout ce rose, la prise de risque est là tout de même, ça mérite la moyenne)

- Taille du monde : 8/10 (Pas grand chose à dire, c'est plutôt grand)

- Difficulté : 8/10 ( C'est un des mondes les plus difficiles du jeu, de nombreuses lunes sont plutôt difficile à choper)

- PNJ : 2/10 (Des fourchettes avec des yeux... On a connu Nintendo plus inspiré !

- Fun : 7/10 ( Le challenge est présent et les transfo en boule de feu ou en frère marteau fait son effet, de plus, enfin un niveau qui offre de la véritable plateforme )

- Ambiance/Musique : 6/10 ( Pareil que le pays perdu, la musique est sympa mais un peu relou au bout d'un moment)



Total : 36/60



Conclusion : La Pays de la Cuisine offre un véritable challenge, et enfin un peu de plateforme. Il pèche par contre selon moi par sa DA osé mais je la trouve assez laide, avec toutes ces couleurs flashy, puis les PNJ fourchettes au secours...







10) Pays des Chutes



- DA/Graphismes : 7/10 ( C'est assez joli avec ce décors préhistorique)

- Taille : 3/10 ( C'est bien trop petit malheureusement...)

- Difficulté : 6/10 ( Ça va, c'est pas un des mondes les plus dur non plus.

- PNJ : 5/10 (Le T-Rex est cool mais ya que lui)

- Fun : 8/10 ( Un niveau très agréable à parcourir)

- Musique/Ambiance : 10/10 (La meilleure musique du jeu pour moi, un régal pour les oreilles)



Total : 39/60



Conclusion : La musique est une des meilleures du jeu, et l'ambiance est vraiment cool. Maintenant, le niveau est trop petit et manque de challenge, ya peu de lunes également.







9) Pays de la Forêt :



- DA/Graphismes : 6/10 ( ça va encore perso, peut être trop "mécanique". Surtout que les arbres sont assez mal fait je trouve)

- Taille du monde : 9/10 ( Rien à dire a ce niveau, c'est très grand, car ya aussi la forêt perdu à prendre en compte, et le niveau offre pas mal de verticalité. )

- Difficulté : 10/10 ( Là encore, c'est l'un des mondes les plus difficiles, ya un bon paquet de lunes à trouver, dont certaines très retors ! )

- PNJ : 3/10 ( Les robots arroseurs bof franchement)

- Fun : 7/10 ( La transformation est sympa, le niveau est plutôt fun à parcourir, et la musique nous entraîne ! )

- Musique/Ambiance : 8/10 (La musique est excellente, une des meilleures du jeu ! )



Total : 43/60



Conclusion : Un monde assez honnête, offrant du challenge conséquent, de la verticalité et pas mal de fun !









8 ) Pays du Lac : [g/]



-DA/Graphismes : 10/10 ( Somptueux, tout simplement !

- Taille du monde : 4/10 (C'est trop petit malheureusement.. )

- Difficulté : 5/10 ( C'est un peu simple, peu de lunes retors...)

- PNJ : 7/10 ( Les sirènes sont plutôt sympa)

- Fun : 8/10 ( Pouvoir se mouvoir comme un poisson dans le lac est vraiment cool, et l'ambiance calme et reposante du lieu font qu'on s'y balade avec plaisir, et puis c'est vraiment beau ! )

- Ambiance/Musique : 10/10 ( L'ambiance est délicieuse et apaisante, et la musique en plus d'être belle est reposante comme tout)



Total : 44/60



Conclusion : Un très beau niveau, avec une musique somptueuse également. Dommage qu'il soit assez facile et pas bien grand. Mais il reste fun à parcourir.







7) [g]Pays des Chapeau :



-DA/Graphismes : 10/10 (Magnifique DA avec cette lune et cette ambiance "Tim Burton"

- Taille : 3/10 (C'est encore une fois trop petit)

- Difficulté : 7/10 (Si le niveau en lui même est une vaste blague, les lunes "end game" sauront vous mettre du fil à retordre...)

- PNJ : 5/10 (Les chapeaux sont mignon mais bon...)

- Fun : 10/10 (Ce niveau est super fun à traverser même si on en fait vite le tour...)

- Musique/Ambiance : 10/10 (Un sans faute pour les deux ! )



Total : 45/60



Conclusion : Pour un premier monde, c'est vraiment excellent ! Dommage qu'il soit trop petit...







6) Pays des Neiges :



- DA/Graphismes : 10/10 (C'est hyper mignon et très joli, surtout le village Flonflons !)

- Taille : 3/10 ( Divisé en deux parties, si la première zone n'est qu'un simple carré très petit, le village lui et petit aussi mais ça rallonge un peu le niveau et heureusement...)

- Difficulté : 7/10 ( Les lunes en soit ne sont pas très compliqué à choper mais alors les courses, surtout celle level hard va vous faire péter des câbles !)

- PNJ : 10/10 (Les Flonflons sont trop chou et correspondent très bien à ce monde ! )

- Fun 9/10 : (Le monde est un régal a parcourir mais les courses peuvent s'avérer un peu chiantes.)

- Ambiance/musique : 8/10 (La musique des villages flonflons est cool mais devient vite répétitive, l'ambiance est top et l'effet de froid est bien rendu !



Total : 47/60



Conclusion : Beaucoup d'avis que j'ai pus voir trouver ce monde naze. Perso, j'ai beaucoup aimé, j'y ai trouver du fun, et l'ambiance Noël est vraiment top.







5) Royaume Champignon :



- DA/Graphismes : 10/10 (Magnifique, ya pas grand chose d'autre à dire)

- Taille du monde : 6/10 (c'est pas immense mais ça va encore )

- Difficulté : 8/10 ( Certaines lunes sont retors, je pense notamment à un niveau 2D particulier, et des niveaux bonus avec Yoshi)

- PNJ : 6/10 (Les toads sont sympa mais bon on les connait x)

- Fun : 10/10 (Quel plaisir de s'y balader, et Yoshi est la meilleure transfo du jeu)

- Ambiance/Musique : 10/10 (C'est calme est reposant hors du château mais réussi, mais alors quand on entre dans le château, Nostalgie Land ! )



Total : 50/60



Conclusion : C'est un peu nostalgie Land ce niveau, mais il est magnifique, varié et fun à parcourir.







4) Pays de Bowser



-DA/Graphismes : 9/10 (Ambiance japonaise très réussi, ya pas grand chose a dire à ce niveau, et ça change des châteaux, mais j'aurai bien aimé un peu de lave... )

- Taille : 7/10 (C'est plutôt grand)

- Difficulté : 10/10 ( C'est un monde de Bowser en même temps ! )

- PNJ : 5/10 ( Les gros balourd avec des massues sont plutôt imposant mais bon, sans plus a ce niveau)

- Fun : 10/10 (La transfo avec les piafs est génial, et le niveau est variés et plutôt retors ! )

- Musique/Ambiance : 10/10 (C'est du lourd, la musique va vachement bien avec l'ambiance)



Total : 51/60



Conclusion : Un des meilleurs level si ce n'est le meilleur level de Château de Bowser dans tout les Mario 3D. Un régal à parcourir. Manque peut être un peu de lave, arf...









3) Pays des Grattes Ciel



- DA/Graphismes : 8/10 (Si c'est déroutant au départ, Mario dans la ville, il faut avoir que New Donk City a quand même de la gueule)

- Taille : 9/10 (La ville de traverse rapidement mais les nombreux bâtiments visitable, le fait de pouvoir aller sur les bulding font que c'est plus grand que ça en a l'air !

- Difficulté : 10/10 ( C'est le deuxième monde le plus difficile selon moi, ya un bon paquet de lunes a trouver et certaines sont très très bien planqué)

- PNJ : 7/10 (Si les humains peuvent faire bizarre dans un Mario, au final on s'y fait mais c'est surtout Pauline qui est top !

- Fun : 10/10 ( Traverser la ville est fun, et les niveaux sont variés, avec plein de mini jeu sympa comme la corde à sauter ou la voiture téléguidé.)

- Ambiance/Musique : 8/10 ( Ça peut dérouter au départ Mario dans la ville mais fait avouer que c'est réussi comme ambiance)



Total : 52/60



Conclusion : Dans le top 3 très clairement, si ça peut dérouter au départ, il faut bien avouer que c'est un des niveaux qui a été le plus bosser ! Il est fun, inventif et difficile.







2) Pays de la Mer



- DA/Graphismes : 10/10 (C'est somptueux avec ce coucher de soleil)

- Taille : 9/10 (C'est plutôt grand, surtout dans la flotte)

- Difficulté : 10/10 (Ya beaucoup de lunes et beaucoup d'entre elles sont pas évidente à obtenir, et que dire de l'épreuve sur la plage... )

- PNJ : 5/10 (Les mollusques là c'est bof)

- Fun : 9/10 (on s'amuse beaucoup mais les aller retour incessant mer/plage peuvent être assez chiant, et l'épreuve de beach volley est un calvaire)

- Ambiance/Musique : 10/10 (L'ambiance vacances à la mer est top avec la musique reposante, ça rappel Sunshine)



Total : 53/60



Conclusion : Le deuxième meilleur niveau selon moi, il est magnifique, fun, long et variés.







1) Pays des Sables :



- DA/Graphismes : 10/10 (Village mexicain, tour en ruines, pyramide, désert etc... En plus d'être joli, c'est variés)

- Taille du monde : 10/10 (C'est le plus grand monde du jeu tout simplement)

- Difficulté : 10/10 (Le plus difficile également)

- PNJ : 7/10 ( Les petits bonhommes mexicain sont sympa)

- Fun : 10/10 (Plus fun que ça c'est possible ?

- Ambiance/musique : 7/10 (L'ambiance est bonne mais la musique est pas ouf non plus, ça va.)



Total : 54/60



Conclusion : Le meilleur Pays du jeu, celui qui a été le plus bosser, dommage que tout les niveaux ne soit pas comme celui là. Il est fun, immense, ya pleins de choses à faire et il est ultra variés, phase de plateforme/recherche etc... Et qu'est ce qu'il est dur !







Voilà, j'en ai finis avec ce classement. Alors beaucoup ne seront peut être pas d'accord avec moi mais c'est comme ça x) les goûts et les couleurs. J'ai bien galéré j'avoue à faire ce classement, ça m'a pris du temps car MO a beaucoup de monde quand même.



Hésitez pas à me dire votre top peut être pas 16 mais au moins 5 dans les commentaires en disant pourquoi ça serait cool ! ^^