Mortal Kombat est d'une certaine manière devenu quelque chose d'ancré dans l'industrie vidéoludique, presque comme un film Marvel au cinéma. Vous ne vous attendez pas à ce que le dernier film Marvel sorte un jour, ils vont tout simplement continuer à sortir. Même si nous avons réussi à assouvir d'autres envies, en créant les jeux Injustice, et nous avons également d'autres choses au four, il est toujours agréable de créer les jeux Mortal Kombat.

Ed Boon, patron de NetherRealm Studios et co-créateur de Mortal Kombat, a récemment répondu au cours d'un stream à une interview de Geoff Keighley organisée dans le cadre du Summer Game Fest. Questionné au sujet de sa capacité à continuer de travailler sur Mortal Kombat après toutes ces années, Ed Boon a laissé glisser qu'il ne travaille pas que sur ses deux célèbres séries de jeux de combat :Malheureusement pour les curieux, Ed Boon n'en dit pas plus. Les développeurs de NetherRealm Studios planchent-ils sur un autre jeu de combat se déroulant dans un autre univers ? Préparent-ils un titre d'un tout autre genre ? Impossible à dire pour le moment. D'après la rumeur, et les fuites, Warner Bros. a de nombreuses annonces à faire prochainement. Le prochain projet du studio d'Ed Boon en fait-il partie ? Seul l'avenir le dira.