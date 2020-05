Afin d'améliorer l'immersion dans les jeux, on n'espère pas améliorer que la résolution, mais également la vitesse de traitement, peut-on lire dans ce Par exemple, grâce à un SSD performant conçu sur mesure, nous envisageons une vitesse de traitement 100 fois plus rapide que sur PS4. Les temps de chargement devraient être nettement plus courts, et les joueurs devraient être en mesure d'évoluer dans des mondes immenses de façon quasi instantanée.

En combinant la vitesse de traitement, le retour haptique et l'audio, nous allons encore plus loin que sur PS4 et faisons de la PS5 une véritable console next-gen avec des expériences de jeu que nous ne pouvons pas offrir jusqu'à présent

Cette information a été publié dans un rapport officiel de Sony lors de leur dernière réunion sur leur stratégie d'entreprise, on apprend donc que la ps5 serait donc 100fois plus rapide que la ps4.Et que cette dernière grâce aux innovations sur l'audio et sur les retours haptiques de la manette, les prochains jeux plongeront le joueurs dans des expériences impossibles à réaliser sur nos vieilles bécanes.