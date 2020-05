Animation, fluidité, gameplay, graphismes, lumières, visage ultra réaliste, localisation des dégâts impressionnants, effets pyrotechniques et de particules et j'en passe.Le moteur de Capcom a prouvé a tout le monde que c'est une véritable bête et facilement domptable qui plus est... (bonjour les moddeurs).Si Resident Evil 8 utilisera le RE ENGINE à coup sûr, les joueurs s'interrogent si ce sera le cas pour les autres jeux de la firme japonaise.En effet, c'est le cas de Street Fighters 6 qui pourrait sortir cette année, pour beaucoup la licence va abandonner le style comics pour s'approcher d'un style plus réaliste, Street fighters 6 pourrait donc utiliser le RE ENGINE sur les consoles nouvelles générations.Voici une petite vidéo du moteur roi de Capcom :Lien direct de la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=POvggQRZGe0