de la Definitive Edition car 10 ans plus tard, ce jeu est toujours une "bénédiction".

C'est le risque de voir s’écrouler tout un monde, tout un imaginaire autour de vos jeux préférés. A qui ce n'est jamais arrivé?

dans vos souvenirs

...C'est un peu comme si le papa de Xenogears (T. Takahashi) et celui de Pikmin (S. Miyamoto) avait voulu faire un bébé ensemble.C'est alléchant sur le papier, enfin du moins, l'union de 2 game designs opposés.Et là, bah, ils ont accouché d'un bébé à l'ADN "", d'un jeu qui reprend le meilleur des 2 mondes, tout en s'affranchissant de leurs faiblesses.Malheureusement, au sein d'une même fratrie, tous les génomes ne se valent pas, pourtant au commencement on a fait mijoter ensemble les mêmes ingrédients, le X et le Y, l'Alpha et l'Omega, la Monade et le Zohar, toussa toussa...Honnêtement après Xenoblade Chronicles 2,... Je me suis mis à douter de moi même.Je m'étais toujours dit que je me referai ce Xenoblade Chronicles un jour, vu l’expérience qu'il m'avait fait vivre à l'époque, mais quand même... la trouille d'un souvenir lointain, d'une nostalgie, de le voir plus beau que ce qu'il est devenu 10 ans plus tard m'a fait flipper. Car de mon côté, en 10 ans... Bref, ne parlons pas de sujets fâcheux...Avez-vous essayé de rejouer à Jet Force Gemini? A Destruction Derby 2? A Giants Citizen Kabuto? Non n'y retouchez pas, vraiment, ils sont super ().Heureusement pour Xenoblade Chronicles, ses qualités techniques ne l'ont pas aidé à faire de lui un jeu "culte" en 2010. Non car il était déjà "à la ramasse" faces aux autres productions HD des PS360 sur ce point (et uniquement).C'était le temps du bon vieux 480p des familles, des 10 polygones qui restaient en stock pour modéliser Shulk, Reyn et le nopon (ce dernier en avait déjà bouffé 6 en plus), des shaders (heu hein quoi?), une fluidité exceptionnelle en Europe (24 FPS pas constant et plutôt 8 dès que l'on allait "engager l'ennemi").C'est vraiment mon petit plaisir coupable de parler de ce jeu unique le jour où Nvidia va présenter des GPU à 6584 TFLOPS et alors qu'il y a quelques heures, nous venons de voir, pour la première fois, les next gen déjà sur les rotules avant même d'être sorties à cause de l'Unreal Engine 5.une ode à l'explorationavec une OST sublimeavec des environnements immenses au level design pousséce besoin de dépaysement pendant le confinement (merci! pourquoi j'ai fait Control juste avant?) avec toutes ces zones à visiterce cycle jour/nuit qui a une influence visuelle forte et qui joue aussi sur le gameplayla variété des conditions météocette sensation de libertéla curiosité constamment récompensée (XP qui tombe du ciel, monstres uniques tous les 50 pas,...)le grinding souvent (quasi) transparent/automatique des quêtes/défis annexes (seulement si la curiosité est l'un de vos vilains défauts)vraiment tout est fait pour donner envie d'explorer ce monde et que des taches d'apparence fastidieuses (fedex what?) ne le soient pasquand même quelques dizaines de quêtes secondaires intéressantes pour le backgroundune aventure avec un grand Aune quête principale de qualité, avec une bonne histoire, longue, haletantebeaucoup de moments de grâce lors de cinématique épiquesglobalement, une certaine justesse dans la mise en scène et sur l'aspect narratif très appréciable, notamment pour ce type de production (on me dit que Rex vient d'aller mettre son pyjama...)la richesse du système de jeu et son contenu (sociogramme (affinité & réputation), tête à tête, forge des gemmes, arbres de compétences + partage, gestion des arts + builds, encyclopédie, colonie 6, etc...)le système de combat aussi est extrêmement complet et dévoile ces 1001 facettes tout au long de l'aventurela direction artistique sublimel'univers et son ambiance, vivre sur le titan Bionis c'est quand même pas commundifficile à croire qu'une console comme la Wii puisse faire tourner un tel jeu avec autant de contraintes techniqueset un feeling de bon jeu old school qui donne du charme au titrebestiaire de grande qualitévoice acting excellent (Jap comme Anglais)ouf pas d'overdose de noponL'IA qui a du mal à gérer correctement les déplacementspas de possibilité de sauvegarder des builds ou de configurer l'IA (FF12 et les gambits par exemple)techniquement, à la ramasse (texture, clipping, ralentissement), je parle pas des visages, malgré une bonne DA dans les artworksLes menus, inventaire miteuxl’apparence de certaines armures, difficile de ne pas ressembler à un cul lors de moment potentiellement tragiques sans sacrifier sa buildDifficile de passer l'écran titre, tu fais iech Y. Shimomuracertainement trop level dépendant tant qu'on ne maîtrise pas tous les rouagesLe new game+ ou tu roules sur le jeu avec ton level 82... (environ 50h pour le refaire tout de même, en traînant pas tant que ça, prévoir bien le double pour un 1er run)