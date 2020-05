– Source code for boot0/1/2

– Block diagram/datasheets for every system component & Verilog for AES/SHA The biggest and craziest thing in this leak is the datasheets, block diagram and Verilog files for every component (Verilog is a hardware description language; is used to describe circuits via code, so with this we can learn how every single piece of the Wii was made)

– Documents from BroadOn describing feature planning and implementation + APIs + docs for internal software

– Full IOS SDK

– Source code for IOS (IOS is the Wii Operating System)

– Planning docs for implementation of the system from 2004-2006

– Some Wii SDK library source code (DVD, EXI)

– Source code and info on manufacturing and publishing systems

– Some miscellaneous Nintendo content (internal WPAD SDK from 2005, Wii Overview from RVL_SDK 1.0)

– “sdboot”, a special manufacturing version of boot2 which loads data from the SD card; is very buggy and likely exploitable for boot2 code execution on all Wiis (it is retail signed)

– GameCube and iQue content (internal GameCube docs including physical disc layout, massive 2GB+ iQue dump including full CVS for that as well)

Enfin, peut être. En tout cas, voilà un exemple de leak qui n'a rien à avoir avec le scénario d'un jeu AAA à venir mais qui reste important de part le fait que ce sont des données privées qui ne sont pas censé apparaître sur Internet et être libre d'accès.Visiblement Nintendo souffre d'une grosse fuite de données, et cela ne concerne plus seulement des sprites de la version beta de Pokémon Or/Argent révélé ces dernière semaines (qui avait déjà fuité l'an dernier), mais s'étend carrément sur des données de la N64 jusqu'à la Wii. Aujourd'hui je vais vous parler de ces 2 cas.On apprend donc hier que BroadOn, une compagnie qui a participé au construction de la Wii, s'est fait hacké, et le ou les hackers ont ainsi pu obtenir de nombreuse si ce n'est l'entièreté des données de construction de la Wii.Je ne suis pas expert là dedans, et peut être que ça va se bagarrer dans les commentaires pour savoir si c'est bien ou pas. On parle de code source, de divers documentations afin de construire la console, et même des démo Nintendo Space World de jeux N64 (le Space World était un événement annuel que tenait Nintendo pour présenter ses jeux).Je copie-colle la liste sommaire (en anglais) de tout ce qui a été trouvé au sujet de la Wii :Je ne sais pas si c'est aussi venant du hack visan BroadOn ou d'une autre source, mais voici quelques demos N64 jamais vu avant. Ce sont des demo techniques, pas des jeux en soit donc vous ne verrez rien de divertissant, c'est surtout pour montrer aux développeurs ce que la N64 est capable de faire à l'époque.Il se peut que d'autres leak visant les codes sources et documents de construction de la N64 et même de la GCN fassent apparition sur le net, ainsi que des données de jeux et autres demos.