Je ne sais pas, je regardais la vidéo d'Unbox Therapy, on dirait Steve Jobs qui parle à ses équipes à travers luiEn fait, cet iPhone SE m'intéressait, mais la résolution de l'écran, le connecteur propriétaire et l'intégration général m'ont fait changer d'avis, malgré un putain de processeur pour les jeux ^^ !Et s'il a des qualités indéniables, il est vrai que l'on pourrait se demander si c'est bien une des directions que prendrait Steve Jobs : l'ouverture de marché sans prise de risque. J'aurais bien vu cet iPhone SE 2020 avec un écran occupant plus d'espace, une résolution légèrement plus élevée, un port USB Type-C voir même, soyons fou, le retour de la prise Jack avec un tarif de 500$, de quoi faire paniquer tout le marché Android ^^ !