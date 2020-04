réalisé parfête ses 1 an (sortie le 26 avril 2019) et le studio Orégonais en profite pour publier une infographie sur leur compte Twitter !On y découvre que les joueurs ont passés plus de 200 millions d'heures à incarner le personnage principal Deacon St. John et qu'un million de photos ont été prises par les joueurs !D'autres chiffres en vrac :- 45 millions de Hordes ont été éliminées.- 32 millions de nids nettoyés.- 30 millions de camps d'embuscade neutralisés.- 30 millions de checkpoints NERO visités.- Une centaine de millions de Trophées débloqués.- 342 millions de campements visités.- 12,5 millions de défis relevés par les joueurs.D'autres statistiques ont étaient relevés par le studio américain que vous pourrez regarder dans le l'image ci-dessous :Mais le plus intéressant, c'est qu'on apprend également que deux offres d'emploi (Senior Staff Technical Artist et Senior Audio Programmer) ont étaient publiés parrécemment.En novembre dernier, le boss du studio,avait déclaré à GamesRadar+ ceciEn octobre dernier, l'un des développeurs du studio a mentionné sur son profil LinkedIn l'existence d'un projet actuellement en pré-production. On ignore pour le moment de quoi il s'agit exactement mais tout porte à croire à une suite de Days Gone.Est-ce que cela vous intéresse un Days Gone 2 ?