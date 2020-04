"The game is coming out much sooner then people think. The quality of the game is close to perfection. can't even describe how good it is""They are much smarter! Atleast 10 times more. The first game's AI is a complete joke comparing to the second one "Game will make you cry multiple times. There will still be a lot of infected fights, for people worried it would be mainly humans."Le jeu sort beaucoup plus tôt que ce que les gens pensent. La qualité du jeu est proche de la perfection. Je ne peut même pas décrire à quel point il est bon"."Ils (l'IA) sont beaucoup plus intelligents ! Au moins 10 fois plus. L'IA du premier jeu est une véritable blague par rapport au second "L'histoire vous fera pleurer plusieurs fois. Il y aura encore beaucoup de combats infectés (60% des combats dans le jeu)Il finit par donner un 10/10 et dit qu'il a mis environs 30 en hard heures pour finir.je me suis pas spoil j'ai juste regardé les com