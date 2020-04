Final Fantasy VII Remake recevra un livre Ultimania de Square Enix rempli d'informations sur les personnages, les scènes du jeu, les stratégies de combat, les statistiques des monstres, et bien plus encore !

Jolie pavé de 752 pages avec profils des personnages, explications approfondies des scénarios, informations sur les combats, entretiens avec le personnel, et plus.Il est preco à l'international ici pour environ 29$.Uniquement en japonais.Par contre faudra pas être pressé :En raison du COVID-19 et du manque d'avions au départ du Japon, il peut y avoir des retards allant jusqu'à 3 à 6 semaines pour l'expédition internationale, quel que soit le mode d'expédition de la commande. Cela concerne les colis EMS, les envois aériens recommandés et les envois aériens standard. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément.Mais bon certains vont traduire des passages au fur et à mesure