YopAlors, c'est vraiment pas dans mon habitude de poster ce genre de trucs complètement HS vis-à-vis de notre passion commune, mais franchement, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus.Parce que moi, je sais plus quoi penser.En général, j'ai plutôt tendance à être un bon soldat, à faire ce qu'on me dit sans trop gueuler tout le temps, même si j'essaie de ne pas juger ceux qui ont la haine pour tel ou tel truc et qui mènent des combats qu'ils estiment nécessaires. Bref, j'essaie de prendre du recul la plupart du temps, sur pas mal de trucs.Mais là, quand même, c'est chaud.Parce que... depuis, c'est difficile de gober gentiment tout ce qu'on nous balance. Franchement, c'est difficile de pas avoir le sentiment d'être pris pour un con quand on vous dit "les masques ça sert à rien" alors que c'est juste pour pas dire qu'ils ont merdé et qu'ils n'en ont pas assez.Fin, sur le coup, on est pas loin de la notion de mensonge d'état, quand même.Et là, les mômes. On a fermé toutes les écoles parce qu'elles sont de toute évidence un facteur énorme de contagion, et maintenant, on veut les rouvrirEt là, on nous dit :Mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi j'ai l'impression qu'en fait, le truc, c'est plutôt du genreDu coup, c'est quoi votre sentiment, à vous ? Vous les balancez à l'école dès que c'est possible, parce que vous en pouvez plus de les avoir à la maison (ce qu'on peut totalement comprendre, hein) ou vous les gardez avec vous parce que genre, pas moyen que vos mômes servent de cobayes ?J'attends vos retours, les amis