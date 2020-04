Voici, selon l'AFJV, les 10 sites de jeux vidéo les plus fréquentés de France au 16 avril 2020 : # Site Traffic 1 JeuxVideo.com 2 Millenium 3 Gameblog 4 SuperSoluce 5 Jeux Online 6 Gamewave 7 Xboxygen 8 Margxt 9 Breakflip 10 Gamekult .... 20 Gamekyo Webedia entame sa domination sans partage des 2 premières places du top. L'influence de Valorant se faire sentir avec des sites dédiés à l'eSport comme Breakflip et Millenium qui se portent mieux que jamais !

posted the 04/18/2020 at 03:12 AM by suzukube