Alors qu'une partie de la planète est confiné et que dans la sphère gaming, beaucoup de gens attendent une annonce forte de Playstation concernant leur Next-Gen... cette semaine Sony Interactive Entertainment a franchi un cap.Playstation est devenue la marque la plus populaire et la plus suivie de Twitter à l'échelle mondiale, franchissant la barre des 18 millions d'abonnés.Nous pouvons également voir l'énorme succès du tweet concernant la DualSense.Devenant ainsi le 125ème compte le plus suivi du Réseau Social à l'oiseau bleu.Playstation est également la 19ème marque la plus suivie d'instagram et 1ère dans le domaine du gaming.