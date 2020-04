a annoncé aujourd'hui ques'est écoulé à plus de 2 millions d'unités dans le monde en cinq jours seulement après sa sortie, la version numérique du jeu représente près de 50% des ventes.Les ventes cumulées de la série depuis le début du premier titre en 1996 totalisent désormais 95 millions d'unités.Au passage, les ventes des'élèvent maintenant à plus de 6,5 millions d'unités.

Who likes this ?

posted the 04/13/2020 at 08:23 AM by leonr4