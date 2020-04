Streets of Rage 4

Et ce sera... 24,99 € en version dématérialisé! On a également eu droit à un nouvel extrait vidéo !N'oubliez pas que le jeu sera disponible dans le Xbox Game Pass ! Quand à la date de sortie, elle a été leakée au 23 avril 2020 sur l'eShop australien, mais DOTEMU ne confirme (ni n'infirme) cette date.

posted the 04/08/2020 at 04:34 PM by suzukube