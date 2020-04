J'ai eu ma préco hier et j'en suis à 6h de jeu.Pour un fan du VII comme moi vous allez adorerSystème de combat et top j'adore utiliser TifaGraphiquement il est beauLes ajouts comme par exemple l'histoire avec Jessie sans trop spoilé j'avais lu quelques critiques la dessus mais au final j'ai bien aimé.Pour l'instant je suis au chapitre 5 pour les gens ayant fait loriginal c'est la ou un va explosé le 2ème réacteur avec Barret et Tifa donc je suis agréablement surpris de la longueur du truc. Certaines personnes diront que c'est de l'ajout et qu'on a rallongé la durée de vie sans rien ajouter de spécial bah pour moi non. Toute les petit ajouts sont pour moi des +++Peut-être c'est mon gros côté fanboy qui parle mais en tout cas je prend vraiment mon pied sur le jeu.