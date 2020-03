Bon je suis pas fan des videos de comparaison d'habitude et celles de Xenoblade ne faisaient pas exception, mais je suis tombe sur la video d'un mec qui a vraiment fait du tres bon taf.Il s'est fait chier a revenir exactement aux memes endroits que les passages in-game du trailer pour nous laisser comparer en temps reel:Vous en pensez quoi? Bordel dire qu'ils ont annonce ca comme un simple remaster...Moi qui n'attendait quasi rien graphiquement du coup, je dois avouer que je suis plus qu'agreablement surpris...Modeles entierement refaits (incluant les expressions des Facia desormais superbes), nouvelles textures, nouveaux details...Le jeu est juste magnifique, limite plus proche des Xeno X / Xeno 2 que de l'original...Allez, J'exagere un peu sans doute, mais bon franchement ca fait vraiment plaisir