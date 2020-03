Processeur : AMD Ryzen 5 3500U Processor (4MB Cache, up to 3.60GHz)

Mémoire soudée : 4 Go de mémoire DDR4 2 400 MHz intégrés

Mémoire additionnelle : SoDIMM 4 Go DDR4 2 400 MHz

Total : 8 Go de mémoire DDR4

Disque Dur : Disque dur 1 To, 5400 tr/min, 2,5 po, 7 mm

Écran : Écran HD+ 17,3 pouces (1600 x 900), TN, 220 nits, anti-reflets

HelloPetite question qui ne me concerne pas directement. Si une personne veut simplement jouer à Gears Tactics, sur un ordinateur portable, sans forcément avoir tout au max, mais avec, disons, du 900p 30 fps... Pensez- vous qu'un ordinateur avec ce type de configuration suffise ?Config à moins de 500 € : https://www.lenovo.com/fr/fr/laptops/ideapad/l-series/Lenovo-IdeaPad-L340-17API/p/81LYCTO1WWFRFR0/customize?clickid=X6M0Iy3KhxyORBcwUx0Mo3YVUki0iETBAR2iV00Evidemment, j'ai buggué en disant : MEUH Y'A PAS DE CARTE GRAPHIQUE DEDIEE ! Sauf que j'ai vu que le 3500U se débrouille anormalement bien en jeux...Bref, de mon côté, je pense que vu la machine, un Gears Tactics devrait tourner au moins en LOW (avec quelques effets en medium) en 900P + 30 fps, mais j'ai un peu du mal à évaluer ce genre de machine, dotée d'un APU...Qu'en pensez-vous ? (Attention : Budget de 500€ pour une machine, on vous demande pas du RayTracing ni 10,28 Tflops à l'intérieur !)