Ils ont tout de même retiré du sang dans la scène avec Dunban au début, mais ça reste encore visible (je craignais de la censure).Je fais parti de ceux qui préfèrent les modèles 3D et notamment les visages des personnages de la versions Wii, je ne sais pas ils font plus mature (je trouve Reyn surtout bizarre sur Definitive Edition). Et au niveau des menus, je vais être un des rares à préférer l'original mais à voir en jeu (pour l'instant, c'est dommage de ne plus avoir le fond selon la nouvelle zone à explorer). Mais sinon, vivement le 29 mai pour redécouvrir ce jeu.