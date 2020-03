Min Min, élue le personnage le plus populaire du jeu Min Min, élue le personnage le plus populaire du jeu



Lors du Nintendo Direct Mini du 26 Mars (hier), Nintendo a révélé que le 6e personnage DLC de Super Smash Bros Ultimate viendra de la licence ARMS sans en dire plus, mais qu'on saura tout en Juin prochain.Qui aurait pu prédire le retour en force d'ARMS via Super Smash Bros ? ARMS est la dernière licence "for hardcore fans" créé par Nintendo après Splatoon. Qui s'est bien vendu d'ailleurs, le jeu a dépassé les 2M... Mais faut avouer que tout le monde était déjà passé à la suite, ARMS n'est pas resté dans les esprits malgré son originalité. Moi j'étais parti avec ma liste de candidats probables vu leur contextes, encore une fois, personne n'aurait cru que Nintendo reviendrait sur cette licence après avoir stoppé son suivi en 2018... Après tout et c'est vrai, c'est la dernière occasion d'ajouter ce qui n'a pas pu être ajouté.La manière dont a été présenté l'information sur le 6e personnage DLC, n'aura échappé à personne, suggère que ça ne devrait donc pas être les porte-étendards du jeu, les "Ryu et Chun-Li" d'ARMS, à savoir Spring Man ou Ribbon Girl. Ce ne serait que anti-suspense que de révéler l'un des deux, pourquoi ne pas l'avoir dit de suite ? Ça vient appuyer l'idée que ça ne peut pas être un personnage déjà présent dans Ultimate, à savoir donc Spring Man, Ribbon Girl ainsi que Twintelle, Ninjara et Min-Min qui sont en esprits. Ils sont déjà en esprit et les esprits sont classés par ordre chronologique d'arrivée dans les jeux Smash Bros / date de sortie des jeux de leur séries d'origine. Ça resterait possible s'ils utilisent un artwork différent de ceux déjà utilisés dans Ultimate mais seul Spring Man a un second artwork officiel/promotionnel. Et puis les esprits de personnages non-jouables sont des évènements avec des personnages du casting de base (par exemple Twintelle est représentée par Bayonetta) donc c'est tout un bordel en fait.Faut aussi rappeler que ce 6e personnage DLC apportera avec lui donc un stage d'ARMS évidemment et son lots d'esprits (qui seront donc les autres personnages d'ARMS non présents, on pense à Master Mummy, Mechanica, Lola Pop et les autres).En dehors des 5 personnages déjà présent (Spring Man, Ribbon Girl, Twintelle, Ninjara et Min Min), les autres personnages d'ARMS sont trop mineurs/obscurs pour être jouables, genre vous croyez que ça sera Kid Cobra, Lola Pop ou Max Brass XD ? Et l'idée que ça pourrait être "un mixte des personnages d'ARMS" avec ou sans personnalisation type Combattant Mii ou Héro de Dragon Quest, je la vois un peu partout celle-là, est aussi farfelu niveau gameplay, et ça ne respecterait pas le jeu d'origine en fait puisque chaque personnage est unique.Moi je ne vois que 2 possibilités :Dans le jeu c'est le commentateur qui introduit les personnages. A l'époque je voyais vraiment comme personnage secret à débloquer car il est atypique mais à ma stupeur ils ne l'ont pas fait. Il n'est pas dans Ultimate en esprit donc c'est à mon sens c'est le personnage d'ARMS le plus probable à ce stade. On sait que Globule a lui aussi la faculté des bras extensibles, il est donc à mène de représenter ARMS en tirant parti du gameplay dans Smash Bros, et on peut imaginer que ses coups spéciaux et coups smash soient des différents équipements comme c'est le cas avec Fille Inkling par exemple. Le seul défaut c'est qu'il n'est charismatique et ce n'est accessoirement pas le personnage qu'on attend le plus issu de ARMS alors pour vendre du DLC ça va en décevoir quelques uns.Pour ça que moi, la 2e possibilité ne peut être que plus intéressante à explorer : Un tout nouveau personnage, tête d'affiche pour un éventuel "ARMS 2", ou bien créé exclusivement pour Smash Bros ? Si ce n'est ni Spring Man, ni Ribbon Girl, ni un des 3 personnages les plus populaires du jeu (Twintelle, Ninjara et Min Min), et si Globule n'est pas viable, je ne vois que cette possibilité en fait.Pour sortir un tout nouveau personnage, faut déjà qu'ils soient assez confiant de son chara-design, et on sait que pour ARMS ça été un des gros travaux de R&D lors du développement du jeu. C'est certainement prétentieux que je veux dire mais pour moi ARMS a le même niveau de finition qu'un Overwatch dans le chara-design de ces personnages, et dire que ce sont les mecs qui développent Mario Kart et c'est encore une fois dommage pour un jeu de combat qui en plus a une scène esport au Japon encore aujourd'hui qu'ils aient arrêté l'ajout de personnage en 2018.Le jeu ARMS est arrivé trop tard pour que l'équipe Smash Bros et Bandai-Namco ne puissent ajouter Spring Man comme personnage jouable. L'autre cas de figurine c'est Rex et Pyra du jeu Xenoblade 2, eux aussi très attendu venant de la même IP que Shulk. Cela ne devrait cependant pas les remettre en course car pour l'instant il n'y rien qui confirme justement Spring Man ou Ribbon Girl et le fait qu'ils soient en esprit donc avec leur artworks qui existent les déconfirment sur le papier, après on est évidemment pas à l'abris d'un twist (avec de nouveaux artworks) mais je pense que c'est toujours mort à ce stade. Pour voir ARMS ajouté en DLC aujourd'hui (à la place de Ring Fit Adventure d'ailleurs surtout), c'est qu'ils ont une bonne raison derrière. On rappelle que Juin, c'est "l'E3" entre guillemet et il y aura des annonces de Nintendo même s'il n'y aura pas d'évènement pour cause de pandémie du Covid-19.Moi aussi je rêve de Twintelle jouable dans Smash Bros, mais faut rester objectif ça aurait du être Spring Man et/ou Ribbon Girl puisque ce sont les premiers personnages du jeu, mais du coup la façon dont Nintendo a présenté la chose hier suggère que ça ne sera pas eux. C'est vraiment intrigant en tout cas et j'ai vraiment hâte de voir ce que réserve Nintendo.Rappel des personnages qui selon moi sont évidents en DLC (tant qu'ils ne sont pas déconfirmés via esprits) :- Porky (série MOTHER) [Nintendo] 2/5- Phoenix (série Ace Attorney) [Capcom] 2/5- Arthur (de Super Ghoul n’ Ghost sur SNES) [Capcom] 3/5- Arle (série Puyo Puyo) [Sega] 2/5- Crono (de Chrono Trigger sur SNES) [Square-Enix] 3/5- Marco ou la Team Metal Slug [SNK] 2/5- Crash (série Crash Bandicoot [Activision-Blizzard] 4/5- Heihachi (série Tekken) [Bandai-Namco] 4/5- Lloyd (de Tales of Symphonia sur GCN) [Bandai-Namco] 4/5- KOS-MOS (série Xenosaga) [Bandai-Namco] 3/5- Ryza (de Atelier Ryza sur Switch) [Koei-Tecmo] 1/5- Travis (série No More Heroes) [Marvelous] 3/5- Bill (de Super Contra sur SNES) [Konami] ?/5- Ryu (série Ninja Gaiden) [Koei-Tecmo] 3/5- Tracer (série Overwatch) [Activision-Blizzard] 2/5