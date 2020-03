Si vous avez acheté une Nintendo Switch édition collector Animal Crossing, et que vous avez besoin d'un peu d'argent, sachez que la console se vend actuellement autour des 500€ sur eBay !Pire encore, les tarifs montent à 700€ sur les market d'Amazon...Je suis toujours étonné de la flambée de prix de console pourtant récentes, qui ne sont pas à l'abris de réédition... En tous cas, sachez qu'il y a bel et bien de la demande !

Who likes this ?

posted the 03/27/2020 at 02:31 AM by suzukube