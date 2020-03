Le premier projet est un "jeu multi-plateforme AAA" déjà en pré-production, a annoncé jeudi la société, tandis que le second est un projet "à plus petite échelle" se déroulant dans la même franchise. Les deux projets sont en cours de développement sur le moteur de jeu et les outils propriétaires de Remedy Northlight.Les jeux seront publiés sur consoles de nouvelle génération et PC dans «les prochaines années», a déclaré Remedy. Le studio finlandais conservera la propriété de l'IP des jeux non annoncés, tandis que les revenus seront partagés avec l'éditeur.Plus de détails concernant le partenariat entre Remedy et l'éditeur seront annoncés plus tard dans la journée par un communiqué de presse.